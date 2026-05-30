30 мая, 09:19

Экономика
Ратам: Индонезия заинтересована в увеличении поставок манго в РФ

В Индонезии заявили о готовности нарастить поставки манго в РФ

Фото: depositphotos/nata_vkusidey

Индонезийские экспортеры манго заинтересованы в увеличении поставок фрукта в Россию, заявил РИА Новости председатель российского комитета индонезийской Торгово-промышленной палаты Дидит Ратам.

По данным мировых СМИ и участников рынка, цены на индийский манго, в частности, премиальные сорта Alphonso и Kesar, выросли на фоне ситуации вокруг Ирана – возникли сбои в логистике и резко выросли расходы на транспортировку через страны Персидского залива. Вместе с этим в Индии сократился урожай манго из‑за неблагоприятных погодных условий.

Индонезия, будучи одним из крупнейших производителей тропических фруктов в Юго‑Восточной Азии, ежегодно выращивает миллионы тонн манго, часть которого экспортируется в страны Азии, Ближнего Востока и других регионов.

Ранее заинтересованность в расширении импорта манго в Россию выразила Гвинейская Республика. Посол африканской страны в Москве Ньянкой Аба напомнил, что Гвинея богата агропродукцией, в том числе фруктами. Однако манго закупают и везут в РФ из Латинской Америки.

