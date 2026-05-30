30 мая, 12:06

Город

Жителей и гостей столицы приглашают на чайный фестиваль в рамках "Лета в Москве"

Фото: пресс-служба Мостуризма

В столице стартовал проект "Московское чаепитие" в рамках "Лета в Москве". Он продлится до 6 сентября. Горожане и туристы познакомятся с традициями русского чаепития и продукцией локальных производителей, рассказала заммэра Наталья Сергунина.

"Проект объединит больше 50 площадок по всей Москве. Их можно будет посетить в музее-заповеднике "Царицыно", на ВДНХ, Новом Арбате, а еще на бульварах и в парках", – отметила она.

Одна из ключевых площадок – арт-павильон "Коробка конфет" на Новом Арбате. Здесь запланирована насыщенная программа с дегустациями, лекциями, мастер-классами. Ассортимент включает травяные и ягодные сборы, свежую выпечку, мед, варенье и чай "Москва" – черный байховый с дольками и цедрой апельсина, бутонами роз, ягодами, лепестками василька и диким шафраном. На его основе подготовили сезонную новинку – освежающий напиток в жестяной банке.

В этом же павильоне представлена продукция участников столичной программы "Сделано в Москве": сладости, сувениры, аксессуары, посуда, текстиль для дома и многое другое.

В парке у Политехнического музея, на Чистопрудном и Покровском бульварах открылись буфеты с чаем, калачами, плюшками, сочниками. В последних двух локациях с конца июня до середины августа покажут интерактивные спектакли для детей с персонажами из народных сказок.

Сделать паузу во время прогулки и отдохнуть за кружкой чая можно будет в трех парках: сейчас павильон проекта располагается в Измайловском парке, в июле он появится в музее-заповеднике "Царицыно", а в августе – в музее-заповеднике "Кузьминки-Люблино".

Кроме того, жителей и гостей столицы ждет "Чайный рейв": 27 июня и 15 августа – на Болотной площади, 12 июля – на Центральном рынке. В программе – диджей-сет, дегустация чая и викторины с призами.

На ВДНХ московский чай и горячую сдобу будут предлагать в новой чайной в "Доме российской кухни". К проекту традиционно присоединятся столичные кафе, рестораны и гостиницы. Они добавят в меню специальные сеты с купажом "Москва" и новые освежающие напитки на основе чая.

Подробная программа опубликована в туристическом сервисе Russpass.

Масштабная программа в рамках проекта "Лето в Москве" начинается 30 мая. Проект объединит музыкальные и театральные фестивали, бесплатные образовательные лагеря, цирковые шоу и крупные благотворительные проекты. Главная тема этого сезона – "Время быть вместе".

Гости смогут посетить сотни площадок и побывать на различных мероприятиях. Например, с 30 мая по 30 августа в Москве состоится третий Международный открытый фестиваль "Театральный бульвар", в программу которого вошли опера, балет, мюзиклы, моноспектакли и перформансы уличных артистов.

