Более 20 домов по программе реновации построили на юго-востоке Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

На юго-востоке Москвы появилось 22 новых жилых комплекса по программе реновации. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

"Программа реновации предусматривает поэтапное переселение жителей. На месте ранее снесенных домов старого жилого фонда возводят новостройки, куда впоследствии переезжают участники программы", – подчеркнул заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

С начала реализации программы реновации во всех районах Москвы подготовлено уже около 880 площадок. Расселенные дома демонтируют по технологии умного сноса, что помогает уменьшить объем строительного мусора и снизить вредное воздействие на экологию.

"10 новостроек по реновации появилось в районе Кузьминки, семь – в Люблине, две – в Рязанском районе, еще по одной – в районах Выхино-Жулебино, Лефортово и Текстильщики. Дома оснащены лифтами, в них есть комнаты для консьержей и помещения для колясок и велосипедов", – рассказал руководитель департамента градостроительной политики Москвы Владислав Овчинский.

На первых этажах новостроек делают нежилые помещения для открытия магазинов, предприятий сферы услуг и городских организаций.

Как указал председатель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков, инспекторы и специалисты центра экспертиз регулярно организовывали контрольно-надзорные мероприятия на строящихся по программе реновации объектах. Всего прошло более 200 выездных проверок, включая итоговые. По их результатам Мосгосстройнадзор оформил заключения о соответствии объектов требованиям проектной документации.

Ранее в Москве освободили 24 площадки площадью более 430 тысяч квадратных метров для строительства домов по программе реновации. Они появятся на месте расселенных зданий старого жилого фонда. Площадки расположены в семи округах столицы: на востоке их 8, 5 – на северо-востоке, по 3 – на юге и западе.

