Около 30 новых достопримечательностей появится на макете "Моя Россия" на ВДНХ

Около 30 новых достопримечательностей появится на макете "Моя Россия" в павильоне № 33 на ВДНХ, передает портал мэра и правительства столицы.

Ожидается, что к уже существующей экспозиции добавят участок со старинными русскими городами. Макет дополнят Великий Новгород, Кострома, Переславль-Залесский, Ростов Великий и Ярославль.

Отдельное внимание создатели экспозиции уделят транспортной инфраструктуре. На новом участке уже проложили новые железнодорожные маршруты, а для моделирования моста через реку Волгу разработали специальную технологию прокладки автодорог.

Эту часть макета создавали свыше 4 месяцев. В настоящее время здесь идет монтаж подмакетника, процесс полностью открыт для гостей.

Ранее стало известно, что павильон "Макет Москвы" подготовил культурно-развлекательную программу ко Дню защиты детей. 31 мая в павильоне проведут интерактивные экскурсии, они пройдут в 12:10, 14:10 и 16:10, посетить их смогут все желающие. С 13:00 до 16:00 ожидается танцевальный тимбилдинг от хобби-клуба "Городские каникулы".

