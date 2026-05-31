31 мая, 14:04

Политика

В Армении указали на отсутствие планов по разрыву связи с ЕАЭС

Фото: РИА Новости/Sputnik/Владислав Воднев

Армения не намерена разрывать связи с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС). Об этом заявил вице-премьер страны Мгер Григорян в беседе с журналистом ИС "Вести" Павлом Зарубиным.

"Соответственно делать расчеты, мы в этом не видим никакой необходимости на данный момент", – указал он.

По словам политика, Ереван будет думать по поводу выбора между ЕАЭС и Евросоюзом, когда вопрос встанет ребром.

Кроме того, Григорян выразил надежду на то, что проблемы с ввозом товаров в Россию носят технический характер и в скором времени будут устранены.

"Делать какие-то анализы по торговому обороту я просто не вижу никакого смысла и надеюсь, что те проблемы, которые сейчас возникают с движением товаров в сторону России, надеюсь, что они будут техническими и скоро их не будет", – добавил он.

Ранее секретарь Совбеза России Сергей Шойгу заявил, что правительство Армении в последнее время предпринимает действия, не отвечающие духу союзнических отношений с Россией. Позднее премьер-министр республики Никол Пашинян указал, что Ереван не собирается предпринимать никаких резких действий в отношениях с Москвой и делать что-то во вред ее интересам.

Владимир Путин, в свою очередь, сравнил ситуацию в Армении с началом кризиса на Украине – все произошло с попыток присоединения к ЕС. Президент отметил, что в случае выхода страны из ЕАЭС в отношении ее граждан будут применяться такие же требования, которые действуют в отношении мигрантов из государств СНГ, включая покупку патентов.

