ВОЗ подтвердила 60 смертей и 344 случая заражения Эболой в ДР Конго

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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) подтвердила 344 случая заражения Эболой и 60 смертей в Демократической Республике Конго (ДРК). Об этом на пресс-конференции в Женеве заявил генеральный директор организации Тедрос Аданом Гебрейесус.

"При этом число подозреваемых случаев снижено до 116", – цитирует его РИА Новости.

Это число удалось снизить с более чем тысячи случаев за счет исключения других заболеваний с похожими симптомами. Кроме того, в соседней с ДРК Уганде подтверждены 15 случаев Эболы и одна смерть. Восемь пациентов в ДР Конго и Уганде выздоровели.

При этом ВОЗ все еще оценивает риск распространения болезни на национальном уровне как очень высокий, на региональном – как высокий, на глобальном – как низкий.

Первые сообщения о новых случаях заражения Эболой начали поступать 5 мая из провинции Итури в ДРК. Уточнялось, что усилиям по борьбе со вспышкой заболевания на востоке ДРК препятствуют продолжающиеся боевые действия между повстанцами и проправительственными силами. По данным Роспотребнадзора, вирус не обладает пандемическим потенциалом, поскольку это контактная инфекция, которая не передается воздушно-капельным путем.

