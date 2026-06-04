Дельфин замечен в Венецианской лагуне

Фото: Getty Images/Stefano Mazzola

В Венецианской лагуне снова был замечен дельфин. Соответствующие кадры были опубликованы в соцсети Instagram (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ) на странице "Венеция – не Диснейленд" и распространены итальянскими СМИ.

Животное получило кличку Миммо. Дельфин плавает вблизи площади Святого Марка среди гондол и катеров.

Миммо впервые появился в лагуне около года назад и с тех пор освоился в этих местах, несмотря на многочисленные опасности. В первую очередь, рик для него представляет водный транспорт, в том числе моторный, бороздящий лагуну и Большой канал.

Однажды дельфин все же зацепил винт моторной лодки. Ученые, которые начали наблюдать за ним, полагали, что после этого он покинет лагуну. Однако, судя по последним кадрам, Миммо обжился и стал осторожнее.

По мнению специалистов, дельфину от 5 до 7 лет, он находится в хорошем состоянии и ведет одинокий образ жизни. В лагуне он находит достаточно пропитания, иногда выплывает в открытое море, но возвращается обратно. Эксперты считают, что "выдворять" животное из лагуны бесполезно.

"Это было бы для него стрессом, а мы уже убедились, что он все равно возвращается, когда ему хочется", – указывал морской биолог Лука Миццан.

По его словам, главная задача в настоящее время – охранять дельфина, соблюдая строгие правила. В частности, людям рекомендовано не приближаться к нему ближе чем на 50 метров. Экологи опасаются, что Миммо может стать местной достопримечательностью и привлекать туристов, стремящихся сделать селфи.

Бывший губернатор области Венето Лука Дзайя убежден, что "чудеса природы" требуют ответственности и уважения.

"Миммо напоминает, что Венецианская лагуна жива, ценна и не устает восхищать", – подчеркивал он.

Известно, что дельфины были достаточно распространены в лагуне до начала ХХ века, но к середине столетия их фактически истребили, так как они мешали рыболовному промыслу. По словам Миццина, присутствие дельфина дает возможность переосмыслить отношения между человеком и окружающей средой и попытаться восстановить нарушенный баланс. При этом сам биолог старается не упоминать кличку животного, чтобы не допускать даже намека на возможность его приручения.

Ранее сообщалось, что в Черном море проведут первый с 1990-х годов широкомасштабный мониторинг популяции черноморских китообразных. К переписи уже приступили специалисты экологического фонда "Чистые моря" совместно с Институтом проблем экологии и эволюции имени А. Н. Северцова РАН. Исследование рассчитано на 30 месяцев.