29 апреля, 09:08

Общество

Перепись дельфинов пройдет в Черном море

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В Черном море проведут первый с 1990-х годов широкомасштабный мониторинг популяции черноморских китообразных, сообщает газета "Известия".

К переписи уже приступили специалисты экологического фонда "Чистые моря" совместно с Институтом проблем экологии и эволюции имени А. Н. Северцова РАН. Проект охватит три вида: занесенных в Красную книгу азовок (морских свиней), дельфинов-афалин, а также обыкновенных белобочек.

Отмечается, что на сегодняшний день у ученых нет свежих данных о состоянии этих животных, которые критически важны для анализа воздействия изменяющихся внешних условий и антропогенных факторов, таких как выброс мазута у побережья Анапы в 2024 году или снижение туристической активности в курортных зонах.

Заместитель гендиректора фонда "Чистые моря" и руководитель проекта Анна Субботина пояснила, что перепись призвана решить несколько важных задач. По ее словам, прежде всего необходимо выяснить, что происходит с популяцией китообразных Черного моря.

Исследователи хотят понять, как на них влияют различные факторы и как они к ним адаптируются. Субботина отметила, что последний раз масштабный мониторинг проводился в начале 1990-х годов, а в 2019 году был выполнен лишь авиаучет, но этих данных недостаточно.

Исследование рассчитано на 30 месяцев. Для его проведения на черноморском побережье – от Тамани до Сириуса – развернут сеть, которая будет включать не менее пяти стационарных точек наблюдения. В каждой точке сотрудники в светлое время суток будут фиксировать активность дельфинов при помощи биноклей. По данным организаторов, наиболее подходящие локации для этих целей уже найдены.

Ранее сообщалось, что Москва стала лидером зимнего этапа Всероссийской акции "Воробьи на кустах". Участники выявили в столице около 31 тысячи птиц. Уточнялось, что в целом по России насчитывается 312 324 птицы.

