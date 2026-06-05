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02:40

Политика

Путин помог немецкому журналисту не отвечать на неудобный вопрос

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин на встрече с руководителями ведущих информационных агентств мира в рамках ПМЭФ защитил журналиста немецкого издания DPA от провокационного вопроса модератора встречи.

В ходе мероприятия модератор обратился к журналисту из ФРГ и спросил его мнения по поводу возможной подготовки правительства Германии к войне с Россией.

"Я протестую, вы можете не отвечать. Вы здесь не на допросе. Вы здесь в качестве следователя. Допрашивайте меня", – обратился Путин к немецкому журналисту.

Ранее министерство иностранных дел ФРГ рекомендовало представителям "Альтернативы для Германии" (АдГ) не ездить в Россию на ПМЭФ. В ведомстве заявили, что присутствие на российских мероприятиях противоречит политике немецкого правительства.

Тем не менее делегация из ФРГ все же приехала на форум, чтобы обсудить условия работы примерно 1,5 тысячи немецких компаний в России. Представители Германии также сообщили об интересе к перезапуску трубопроводов "Северный поток" после окончания конфликта на Украине.

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