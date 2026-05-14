Мерц ответил на предложение Путина по диалогу между Россией и Европой

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц резко ответил на предложение Владимира Путина по диалогу между Россией и Европой, сообщает The Guardian.

"Мы, европейцы, сами решаем, кто будет говорить от нашего имени. Никто другой", – сказал Мерц, комментируя слова российского президента о том, что экс-канцлер Германии Герхард Шредер является для него наиболее предпочтительной фигурой для диалога между Россией и Европой.

Глава евродипломатии Кая Каллас ранее исключила кандидатуру Шредера в качестве переговорщика, так как, по ее мнению, он является "известным лоббистом российских компаний".

При этом СМИ писали, что лидерам Евросоюза нужно поддержать предложение Путина и назначить Шредера посредником в переговорах по Украине. Журналисты считают, что оправдываться должны не "сторонники пробных переговоров, а их противники".