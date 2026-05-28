28 мая, 17:29

Уличные локации парка "Остров мечты" откроются 11 июля

Фото: пресс-служба парка развлечений "Остров мечты"

Уличная часть парка развлечений "Остров мечты" начнет работать с 11 июля. Официальное открытие пространства запланировано на День города Москвы, сообщили в пресс-службе парка.

В открытой зоне разместят более 20 аттракционов и 5 тематических пространств. После запуска общее количество аттракционов в парке превысит 60. Билет для посещения крытой и уличной частей будет единым.

"Весь период до официального открытия в День города Москвы мы будем работать в техническом формате, чтобы отладить клиентский сервис и управление потоками гостей", – цитирует пресс-служба основателя "Острова мечты" Амирана Муцоева.

Среди новых объектов – американская горка длиной более километра, башня свободного падения высотой 68 метров, маятниковый аттракцион с вращением на 360 градусов, а также водные и монорельсовые аттракционы.

Ранее сообщалось, что вечером 1 июня на колесе обозрения "Солнце Москвы" на ВДНХ появится золотая подсветка. Колесо обозрения окрасится в цвет Солнца в честь Дня защиты детей и первого дня лета. Кроме того, активности к празднику станут частью сезонной событийной повестки "Солнца Москвы".

