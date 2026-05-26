26 мая, 17:04

Золотая подсветка появится на колесе обозрения "Солнце Москвы" 1 июня

Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

Вечером 1 июня на колесе обозрения "Солнце Москвы" на ВДНХ появится золотая подсветка, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу аттракциона.

Колесо обозрения окрасится в цвет Солнца в честь Дня защиты детей и первого дня лета. Кроме того, активности к празднику станут частью сезонной событийной повестки "Солнца Москвы". Весь день по территории аттракциона будут гулять аниматоры, которые пообщаются с детьми, проведут для них игры.

Также в рамках проекта "Лето в Москве" в парке "Музеон" пройдет детский фестиваль искусств "Небо", приуроченный ко Дню защиты детей. 30 и 31 мая посетителей ждут концерты и представления для всей семьи, интерактивные шоу и квесты.

В частности, для ребят подготовили мастер-классы, на которых они создадут поделки из бумаги и картона, и квест. Его участникам предстоит разгадать кодовые слова, изучив разные способы шифрования. В конце должно получиться послание, вдохновляющее заниматься творчеством.

