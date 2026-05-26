Тело погибшего найдено при разборе завалов после пожара в частном доме в Липецке

Тело одного погибшего найдено при разборе завалов после пожара в частном доме в Липецке. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону.

Там добавили, что на данный момент открытое горение ликвидировано. Пожарные продолжают разбор завалов, под которыми могут находиться еще два человека.

Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, добавила пресс-служба СУ Следственного комитета России по региону. На месте работают следователи и криминалисты. Они проводят необходимые действия для установления причин и обстоятельств произошедшего.

О пожаре в частном доме на улице Баумана в Липецке стало известно вечером 26 мая. Как рассказал губернатор региона Игорь Артамонов, происшествие сопровождалось хлопком, произошло частичное обрушение конструкций. Кроме того, огонь охватил стоявшие рядом автомобили и постройки во дворе.

Возможной причиной ЧП был назван взрыв бытового газа. На место пожара прибыли более 40 сотрудников оперативных служб и 9 единиц техники.

