ТАСС: один человек пострадал в результате пожара в хостеле на востоке Москвы

Один человек пострадал в результате пожара в хостеле на востоке Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

Травмы получил один из жильцов хостела. Он госпитализирован.

При этом к настоящему моменту пожар полностью потушен, заявили в пресс-службе управления МЧС по столице.

О возгорании в хостеле на Монтажной улице стало известно 25 мая. Огонь возник на втором этаже здания. Там было сильное задымление, а на кровле – открытое горение.

Из здания эвакуировались 600 человек. Они смогли покинуть хостел самостоятельно до прибытия пожарно-спасательных подразделений.

Спустя время площадь пожара выросла до 450 квадратных метров, а кровля обрушилась на 50 "квадратах".

Установление обстоятельств случившегося взяла на контроль столичная прокуратура. Точную причину возгорания эксперты назовут по результатам пожарно-технической экспертизы.