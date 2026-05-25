ВККС прекратила отставку экс-судьи Верховного суда Виктора Момотова

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Высшая квалификационная коллегия судей России прекратила отставку бывшего судьи Верховного суда Виктора Момотова, обвиняемого в незаконном предпринимательстве и уклонении от уплаты налогов. О вынесенном решении председателем ВККС Владимиром Поповым сообщает ТАСС.

"Прекратить отставку <...> на основании пункта 6 статьи 15 Закона Российской Федерации "О статусе судей в Российской Федерации", – зачитал Попов.

Прекращение отставки автоматически означает снятие судейских льгот, прекращение ежемесячного пожизненного содержания и лишение неприкосновенности.

Как уточняет РИА Новости, сам Момотов выступил на заседании с речью. Экс-судья признался, что последние месяцы дались ему крайне тяжело.

"После девяти месяцев публичного позора, бесчисленных бессонных ночей... совершенно оказался беззащитным, у меня арестовали все счета, я чуть руки на себя не наложил, если бы не дети", – сказал он.

Ранее Останкинский суд постановил обратить в доход государства 95 объектов недвижимости, связанных с Момотовым и его предполагаемым партнером Андреем Марченко, который сейчас находится под следствием. Позднее стало известно, что Мосгорсуд утвердил изъятие.

Сторона обвинения настаивала на том, что Момотов, занимая пост судьи, игнорировал запреты и ограничения, занимаясь предпринимательством. Одновременно с этим Генпрокуратура выяснила, что Момотов, будучи судьей, имел связи с криминалом, тайно контролировал сеть отелей Marton и оказывал покровительство Андрею Марченко.