Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

25 мая, 17:54

Происшествия

ВККС прекратила отставку экс-судьи Верховного суда Виктора Момотова

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Высшая квалификационная коллегия судей России прекратила отставку бывшего судьи Верховного суда Виктора Момотова, обвиняемого в незаконном предпринимательстве и уклонении от уплаты налогов. О вынесенном решении председателем ВККС Владимиром Поповым сообщает ТАСС.

"Прекратить отставку <...> на основании пункта 6 статьи 15 Закона Российской Федерации "О статусе судей в Российской Федерации", – зачитал Попов.

Прекращение отставки автоматически означает снятие судейских льгот, прекращение ежемесячного пожизненного содержания и лишение неприкосновенности.

Как уточняет РИА Новости, сам Момотов выступил на заседании с речью. Экс-судья признался, что последние месяцы дались ему крайне тяжело.

"После девяти месяцев публичного позора, бесчисленных бессонных ночей... совершенно оказался беззащитным, у меня арестовали все счета, я чуть руки на себя не наложил, если бы не дети", – сказал он.

Ранее Останкинский суд постановил обратить в доход государства 95 объектов недвижимости, связанных с Момотовым и его предполагаемым партнером Андреем Марченко, который сейчас находится под следствием. Позднее стало известно, что Мосгорсуд утвердил изъятие.

Сторона обвинения настаивала на том, что Момотов, занимая пост судьи, игнорировал запреты и ограничения, занимаясь предпринимательством. Одновременно с этим Генпрокуратура выяснила, что Момотов, будучи судьей, имел связи с криминалом, тайно контролировал сеть отелей Marton и оказывал покровительство Андрею Марченко.

Читайте также


судыпроисшествия

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика