ТАСС: прокуратура потребовала изъять почти 100 объектов недвижимости судьи Момотова

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Генпрокуратура России потребовала изъять 95 объектов недвижимости судьи Верховного суда, председателя Совета судей Виктора Момотова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

По словам собеседника агентства, надзорное ведомство подало в суд Москвы иск с требованием изъять зарегистрированную на краснодарского представителя криминалитета Марченко недвижимость. Сам иск связан с нарушением антикоррупционного законодательства.

"Установлено, что Момотов в период исполнения функций по отправлению правосудия указанные обязанности не соблюдал, запреты и ограничения игнорировал", – сказал осведомленный источник, добавив, что одновременно с этим судья осуществлял на территории нескольких регионов страны незаконную предпринимательскую деятельность.

В иске указано, что Момотов извлекал доход в особо крупном размере для себя, своих родственников и подконтрольных лиц. Он скрывал это от органов контроля, а также использовал иммунитет и неприкосновенность для того, чтобы прикрыть свои действия.

"В результате им сформированы активы рыночной стоимостью не менее 9 миллиардов рублей", – отметил собеседник СМИ.

Он также уточнил, что Момотов сотрудничал с организаторами преступной группировки "Покровские" для развития собственного гостиничного бизнеса. Он вступил во взаимодействие с ними, а те, в свою очередь, сформировали активы за счет коррупционного использования власти, силовых захватов и вынесения неправосудных судебных актов.

За оказанные им услуги Момотов получил земельный участок и два нежилых здания. Кроме того, он в 2007 году приобрел в долевую собственность здание в Краснодаре, где до настоящего времени действует отель "Мартон Пашковский".

Источник также утверждает, что Момотов незаконно взыскал с бюджета Краснодара более 100 миллионов рублей по фиктивному спору. Для этого в 2018–2019 годах Момотов и Марченко создали ложную видимость наличия у последнего права на компенсацию за утрату земельного участка, который на самом деле ему не принадлежал.

Помимо этого, Момотов фактически является совладельцем сети бизнес-отелей Marton, которую он создал вместе с Марченко. Сеть отелей была создана за счет имущества, которое Момотов помог легализовать в судебном порядке. Она включает в себя 40 комфортабельных комплексов.

При этом гостиницы были введены в эксплуатацию под видом индивидуальных жилых домов и с нарушением целевого назначения участков.

"Попытки местных властей оспорить незаконные действия пресечены Момотовым на уровне судов", – заключил источник.

Ранее суд в Москве обратил в доход государства группу приморских компаний "Востокцемент" и "Ренессанс" стоимостью 79 миллиардов рублей. Они принадлежат родным ранее осужденного за коррупцию экс-мэра Владивостока Игоря Пушкарева. Ответчиками по иску проходили 12 физических и юридических лиц.

Сам Пушкарев в 2019 году был признан виновным в коррупции. Суд приговорил его к 15 годам колонии строгого режима, а в 2022 году – еще к 5 годам за злоупотребление должностными полномочиями.