Путин встретился с вдовами героев-спецназовцев

Фото: РИА Новости/POOL/Михаил Метцель

В День защитника Отечества Владимир Путин встретился в Кремле с вдовами героически погибших российских спецназовцев, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Также во встрече принял участие начальник Главного разведуправления Генштаба Вооруженных сил (ВС) РФ Игорь Костюков.

Президент подчеркнул, что выбрал для встречи именно 23 февраля, чтобы еще раз напомнить, что члены семей защитников всегда будут иметь прямое отношение к этому дню.

Глава государства заверил, что Россия всегда будет рядом со вдовами военнослужащих, которые погибли, защищая Родину.

Кроме того, Путин отметил, что забота о детях героев – задача всей страны, а не только семьи. Обращаясь к вдовам, он добавил, что хотел бы поговорить с ними о том, как складывается их жизнь, и что еще можно сделать для их поддержки.

"И, самое главное, помочь вам – поднять на ноги, поставить на ноги ваших", – начал говорить Путин, но тут же исправил на "наших детей".

Российский лидер пообещал и дальше требовать от всех уровней власти уделять внимание поддержке вдов и их детей.

"И буду делать это постоянно. И буду делать это и дальше в таком же постоянном режиме", – подчеркнул он.

В этот же день Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены. Церемония завершилась торжественным маршем роты почетного караула и оркестра.

Также президент вручил медали "Золотая Звезда" военным, которым было присвоено звание Героя России. Мероприятие прошло в Представительском кабинете Кремля.

Российский лидер поздравил всех военнослужащих с праздником, а также с полученными госнаградами. Он поблагодарил солдат за службу Отечеству и попросил всегда помнить об ответственности за судьбы подчиненных.