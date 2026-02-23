Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

23 февраля, 17:25

Политика

Путин встретился с вдовами героев-спецназовцев

Фото: РИА Новости/POOL/Михаил Метцель

В День защитника Отечества Владимир Путин встретился в Кремле с вдовами героически погибших российских спецназовцев, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Также во встрече принял участие начальник Главного разведуправления Генштаба Вооруженных сил (ВС) РФ Игорь Костюков.

Президент подчеркнул, что выбрал для встречи именно 23 февраля, чтобы еще раз напомнить, что члены семей защитников всегда будут иметь прямое отношение к этому дню.

Глава государства заверил, что Россия всегда будет рядом со вдовами военнослужащих, которые погибли, защищая Родину.

Кроме того, Путин отметил, что забота о детях героев – задача всей страны, а не только семьи. Обращаясь к вдовам, он добавил, что хотел бы поговорить с ними о том, как складывается их жизнь, и что еще можно сделать для их поддержки.

"И, самое главное, помочь вам – поднять на ноги, поставить на ноги ваших", – начал говорить Путин, но тут же исправил на "наших детей".

Российский лидер пообещал и дальше требовать от всех уровней власти уделять внимание поддержке вдов и их детей.

"И буду делать это постоянно. И буду делать это и дальше в таком же постоянном режиме", – подчеркнул он.

В этот же день Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены. Церемония завершилась торжественным маршем роты почетного караула и оркестра.

Также президент вручил медали "Золотая Звезда" военным, которым было присвоено звание Героя России. Мероприятие прошло в Представительском кабинете Кремля.

Российский лидер поздравил всех военнослужащих с праздником, а также с полученными госнаградами. Он поблагодарил солдат за службу Отечеству и попросил всегда помнить об ответственности за судьбы подчиненных.

В парке "Патриот" развернулась экспозиция, посвященная быту солдат во времена ВОВ

Читайте также


властьполитика

Главное

Как подготовить организм к Великому посту?

Подготовку нужно начинать за несколько дней

Сначала важно скорректировать питьевой режим

Читать
закрыть

Чего ожидать от курса доллара в 2026 году?

Курс доллара США может составить чуть меньше 90 рублей к концу года

Усиление санкционного давления способно негативно повлиять на рубль

Читать
закрыть

Что будет с ценами на технику в РФ весной 2026 года?

Ноутбуки и смартфоны могут подорожать

Больше других поднимутся в цене девайсы с увеличенным объемом памяти

Читать
закрыть

К чему приведет введение акцизов на фастфуд и сладости в РФ?

Необходимость таких мер объяснили критической ситуацией с пищевым поведением россиян

Однако эксперты уверены: это может разогнать инфляцию на все продукты

Читать
закрыть

К чему приведет онлайн-взыскание долгов за ЖКУ?

Мера направлена на цифровизацию уже действующей процедуры

Получится автоматизировать электронную подачу документов в суд при возникновении задолженности

Читать
закрыть

Как желание побыть наедине с собой влияет на отношения в паре?

Ситуации, когда пары могут проводить время вместе 24/7, являются скорее редкостью

Усталость от партнера и желание побыть одному – не признак того, что его разлюбили, а "психологическая гигиена"

Читать
закрыть

Как переговоры в Женеве изменят ход конфликта на Украине?

Эксперты уверены: стороны договорились о следующем раунде, значит, процесс идет позитивно

Предположительно, наибольшие достижения были достигнуты на военно-техническом треке

Читать
закрыть

Побьет ли циклон "Валли" рекорд по осадкам в Москве?

За три часа снегопада сугробы в столице прибавили 6–7 сантиметров

Высота снежного покрова приблизится к экстремальным значениям, но вряд ли их превзойдет

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика