Need To Know: в Бразилии бандиты застрелили актера Феррейру на глазах у его детей

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/m.trindade25

В Бразилии бандиты застрелили 33-летнего театрального актера Мойсеса Триндаде Барбоса Феррейру. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на Need To Know.

Нападение произошло в Салвадоре, штат Баия. Неизвестные подъехали к дому актера и открыли огонь из автоматического оружия на глазах у детей и родителей мужчины.

Несмотря на усилия врачей, Феррейра скончался. Сейчас полиция ищет подозреваемых.

Феррейра был известен своей деятельностью в театральных кругах Салвадора, а в 2025 году открыл бар. Вместе с коллегами артист ставил спектакли, посвященные жизни в бедных районах города. Он также вел блог, в котором рассказывал о борьбе с преступностью.

Ранее власти Мексики провели операцию по ликвидации главаря крупнейшего картеля Рубена Немесио Осегеру Сервантеса по прозвищу Эль Менчо. Он был убит в городе Тапалапа штата Халиско. Также четверо участников преступной группировки погибли на месте в ходе перестрелки, еще трое были тяжело ранены и скончались во время воздушной транспортировки в Мехико.