Проект "Добрые игры" внедрят в российские детсады для изучения истории

В российских дошкольных учреждениях будет внедрен проект "Добрые игры", направленный на изучение истории страны. Об этом рассказал глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.

"В детских садиках будут проводиться такие проекты, занятия, <...> на которых ребята в игровой форме будут соприкасаться в том числе с историей нашей страны, с историей семьи своей", – сказал министр во время выступления на открытии Года дошкольного образования, передает РИА Новости.

Кравцов выразил надежду, что инициатива станет важной частью воспитательной работы в детсадах по всей стране.

Вместе с тем Минпросвещения планирует разработать перечень игр и игрушек для дошкольных учреждений, которые будут рассказывать воспитанникам об истории, культуре и достижениях страны. В частности, в минимальный список планируется включить игры, которые соответствуют традиционным ценностям и способствуют развитию ребенка.

Еще одной целью на этот год является подготовка ведомством для родителей дошкольников методических рекомендаций по воспитанию детей. С их помощью взрослые смогут лучше понять потребности ребенка.