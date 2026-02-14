Минпросвещения планирует внести изменения во ФГОС детсадов с акцентом на воспитание

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Минпросвещения России планирует внести изменения в федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) дошкольного образования, усилив воспитательную составляющую в работе детских садов. Об этом в интервью РИА Новости сообщил глава ведомства Сергей Кравцов.

По его словам, министерство намерено обновить требования к дошкольному образованию с акцентом на воспитательную работу и создание современной образовательной среды.

"Разработаем рекомендации по-современному и безопасному оформлению пространств детских садов, в том числе для детей с ОВЗ (ограниченными возможностями здоровья. – Прим. ред.), – сказал Кравцов.

Ранее сообщалось, что в России разработали единый стандарт обучения школьников 10–11-х классов, согласно которому с 1 сентября 2027 года старшеклассники должны будут изучать не менее 13 школьных предметов, а также две дисциплины на углубленном уровне.

Дополнительно, регионы получат право вводить уроки родного языка и литературы. Образовательные учреждения, в свою очередь, обретут возможность предлагать создание профильных направлений обучения.