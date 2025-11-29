Более 30 объектов образования построят в столице до конца 2028 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В Москве построят 36 образовательных объектов более чем на 50 тысяч мест до конца 2028 года. Работы будет курировать столичный департамент гражданского строительства, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

"В Мещанском районе появится одна из крупнейших в центре столицы школ для 2,2 тысячи учеников. Кроме того, за счет бюджета возводятся шесть отдельных детских садов для 1 445 воспитанников. На западе, северо-западе и юго-востоке столицы построят современные колледжи, где востребованные специальности освоят более 22 тысяч студентов", – цитирует его портал мэра и правительства столицы.

По словам главы департамента гражданского строительства Москвы Алексея Александрова, в ближайшие три года 27 школ появится в 8 округах города, три из которых будут включать в себя дошкольные отделения.

На проспекте Буденного в районе Соколиная Гора построят образовательный комплекс для 350 школьников и 175 дошкольников. В нем будут современные лабораторно-исследовательские комплексы, медиатека и пространства для групповых и индивидуальных занятий. На проспекте Лихачева в Даниловском районе возведут детский сад для 350 воспитанников. Проект предусматривает создание групповых ячеек, учебных классов, физкультурных помещений и рекреаций для активного развития малышей.

Ранее Сергей Собянин анонсировал открытие новой школы на 1 200 учеников в районе Солнцево в 2026 году. Она будет построена инвестором в составе ЖК на Производственной улице и безвозмездно передана городу, став частью образовательного учреждения № 1542.

