Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

29 ноября, 16:20

Город

Более 30 объектов образования построят в столице до конца 2028 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В Москве построят 36 образовательных объектов более чем на 50 тысяч мест до конца 2028 года. Работы будет курировать столичный департамент гражданского строительства, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

"В Мещанском районе появится одна из крупнейших в центре столицы школ для 2,2 тысячи учеников. Кроме того, за счет бюджета возводятся шесть отдельных детских садов для 1 445 воспитанников. На западе, северо-западе и юго-востоке столицы построят современные колледжи, где востребованные специальности освоят более 22 тысяч студентов", – цитирует его портал мэра и правительства столицы.

По словам главы департамента гражданского строительства Москвы Алексея Александрова, в ближайшие три года 27 школ появится в 8 округах города, три из которых будут включать в себя дошкольные отделения.

На проспекте Буденного в районе Соколиная Гора построят образовательный комплекс для 350 школьников и 175 дошкольников. В нем будут современные лабораторно-исследовательские комплексы, медиатека и пространства для групповых и индивидуальных занятий. На проспекте Лихачева в Даниловском районе возведут детский сад для 350 воспитанников. Проект предусматривает создание групповых ячеек, учебных классов, физкультурных помещений и рекреаций для активного развития малышей.

Ранее Сергей Собянин анонсировал открытие новой школы на 1 200 учеников в районе Солнцево в 2026 году. Она будет построена инвестором в составе ЖК на Производственной улице и безвозмездно передана городу, став частью образовательного учреждения № 1542.

Собянин рассказал о реконструкции здания школы с 90-летней историей

Читайте также


образованиегород

Главное

Стоит ли расширять "Семейную ипотеку" на вторичное жилье?

В Госдуме уверены: мера серьезно ударит по застройщикам

Однако эксперты считают, что необходимость распространения ипотеки на вторичный рынок давно назрела

Читать
закрыть

Что стоит увидеть в Саудовской Аравии?

Россия и Саудовская Аравия переходят на безвизовый режим

Эксперты советуют посетить Дирию – исторический город, который является объектом ЮНЕСКО

Читать
закрыть

Будут ли в России штрафовать за интимные кадры?

В определенных обстоятельствах ситуации могут квалифицироваться по уголовным статьям

Наказанием станут штрафы, принудительные работы или лишение свободы

Читать
закрыть

Что ждет цены на недвижимость в Москве в 2026 году?

В начале 2026 года ожидается рост цен на недвижимость

Дополнительным драйвером стали новости о возможном изменении условий "Семейной ипотеки"

Читать
закрыть

Почему традиционному российскому хлебу грозит исчезновение?

В России наблюдается резкое снижение урожая ржи

Эксперты уверены: производство сократилось, потому что рожь недорогая, а ее урожайность низкая

Читать
закрыть

Стоит ли возвращаться к сезонному переводу времени в России?

Эксперты уверены: технический прогресс избавил страну от такой необходимости

Более ранние подъемы ухудшат состояние сотрудников и снизят производительность труда

Читать
закрыть

Как купить билеты на "Щелкунчика" в Большой театр в 2025 году?

Продажа будет осуществляться через официальный сайт Большого театра и с помощью интернет-аукциона

Стать участником аукциона смогут как физические, так и юридические лица

Читать
закрыть

Как безопасно отпраздновать Новый год?

Особое внимание следует уделять качеству гирлянд и способу их подключения

Бенгальские огни допустимы в помещении только в компактном исполнении

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика