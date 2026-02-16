Мирный житель пострадал при атаке беспилотника в Белгородской области

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Житель Белгородской области пострадал в результате атаки украинского FPV-дрона по автомобилю в селе Никольском. О происшествии рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков.

Мужчину с минно-взрывной травмой и баротравмой доставили в больницу Белгорода. Ему уже оказывают всю необходимую медицинскую помощь.

В области также зафиксированы серьезные повреждения среди объектов энергетической инфраструктуры. Аварийные и оперативные службы выясняют масштаб повреждений.

Украинские войска ранее также массированно атаковали Брянскую область. В воскресенье, 15 февраля, в регионе было ликвидировано 120 украинских БПЛА. Нейтрализовать угрозу помогали не только системы ПВО, но и мобильно-огневые группы бригады "БАРС-Брянск", а также спецподразделения Росгвардии.

В Калужской области обломки сбитого беспилотника повредили кровлю и остекление больницы в Козельске. На месте ЧП работают оперативные группы. Пострадавших в результате произошедшего не выявили.