Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16 февраля, 11:58

Наука

Сильная вспышка произошла на левом краю Солнца

Фото: depositphotos/I_g0rZh

Сильную вспышку мощностью M2.4 зарегистрировали ученые на левом краю Солнца. Об этом сообщила лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН в телеграм-канале.

Пик излучения пришелся на 07:35 по московскому времени. Учитывая, что последние несколько дней активность на Солнце была крайне низка, сегодняшнее событие, по мнению ученых, выглядит необычно.

Источник взрыва находится на обратной стороне Солнца, за горизонтом, и пока невозможно оценить природу активной области. Ранее она не проявляла активность, потому астрономы считали, что там ничего нет.

Ученые рассматривают два варианта. Это может быть единичная вспышка, вызванная небольшим пятном, которое за неделю накопило энергию и произвело единичный выброс. Либо это начало формирования новой крупной группы пятен, которая сейчас появляется за восточным краем Солнца.

Если речь о новой активной области, то в ближайшие сутки ожидаются серии вспышек и быстрый рост уровня фона на графиках. В случае одиночного события дальнейшей активности не будет.

"Для Земли событие не представляет никакой опасности. Вспышка сопровождалась выбросом плазмы, который уходит вбок. В течение нескольких часов плазменное облако станет видно на снимках, поступающих с коронографов", – заключили в лаборатории.

Вспышки на Солнце классифицируются по мощности излучения и делятся на классы A, B, C, M и X, причем каждый следующий класс означает десятикратное усиление. Вспышки обычно сопровождаются выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, могут провоцировать магнитные бури.

Ранее сообщалось, что на Земле продолжается слабая магнитная буря. Уровень возмущения не превысил уровня G1. Однако ученые не исключают, что магнитная буря может усилиться.

Первое солнечное затмение в этом году случится 17 февраля

Читайте также


наука

Главное

В чем опасность нового аналога "Оземпика"?

Любая из этих форм медикаментов грубо вмешивается в гормональную систему

Снижение веса происходит за счет того, что тормозится моторика желудочно-кишечного тракта

Читать
закрыть

Что изменится в сроках пересдачи теории для будущих водителей?

Дорабатывается проект о назначении повторного теоретического экзамена для тех, кто не сдал практику

В проекте МВД обозначен предельный срок назначения практического экзамена – 60 дней

Читать
закрыть

Как безопасно передвигаться по улицам во время гололеда?

Для возрастных граждан особенно важно иметь обувь с нескользящей подошвой

В идеале нужно уметь группироваться, прижав к себе руки и ноги

Читать
закрыть

Когда ушедшие зарубежные бренды вернутся в РФ?

Зарубежные бренды вернутся, когда ослабнет политизированное давление в их странах

Крупным международным корпорациям было бы выгодно снова прийти в Россию

Читать
закрыть

Когда нейросети заменят людей на работе?

Сейчас у ИИ есть так называемые "галлюцинации"

Эксперты уверены: предпосылок к тому, что ИИ сможет полностью заменить человека, пока нет

Читать
закрыть

Чем опасна услуга "любви напрокат" на 14 февраля?

Получив услугу, такой человек вновь столкнется с реальностью, где снова останется один

Особенно важно обратить внимание на исполнителя такой услуги

Читать
закрыть

Как изменение утильсбора повлияет на цены автомобилей в РФ?

Эксперты уверены: мера не окажет существенного влияния на российский авторынок

На уже ввезенные и оформленные машины новые правила, скорее всего, не распространят

Читать
закрыть

Нужна ли в России продуктовая карта?

Карту можно будет рассматривать как альтернативу единому пособию

Сумма на карте должна быть привязана к потребительской корзине

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика