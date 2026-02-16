Сильная вспышка произошла на левом краю Солнца

Фото: depositphotos/I_g0rZh

Сильную вспышку мощностью M2.4 зарегистрировали ученые на левом краю Солнца. Об этом сообщила лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН в телеграм-канале.

Пик излучения пришелся на 07:35 по московскому времени. Учитывая, что последние несколько дней активность на Солнце была крайне низка, сегодняшнее событие, по мнению ученых, выглядит необычно.

Источник взрыва находится на обратной стороне Солнца, за горизонтом, и пока невозможно оценить природу активной области. Ранее она не проявляла активность, потому астрономы считали, что там ничего нет.

Ученые рассматривают два варианта. Это может быть единичная вспышка, вызванная небольшим пятном, которое за неделю накопило энергию и произвело единичный выброс. Либо это начало формирования новой крупной группы пятен, которая сейчас появляется за восточным краем Солнца.

Если речь о новой активной области, то в ближайшие сутки ожидаются серии вспышек и быстрый рост уровня фона на графиках. В случае одиночного события дальнейшей активности не будет.

"Для Земли событие не представляет никакой опасности. Вспышка сопровождалась выбросом плазмы, который уходит вбок. В течение нескольких часов плазменное облако станет видно на снимках, поступающих с коронографов", – заключили в лаборатории.

Вспышки на Солнце классифицируются по мощности излучения и делятся на классы A, B, C, M и X, причем каждый следующий класс означает десятикратное усиление. Вспышки обычно сопровождаются выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, могут провоцировать магнитные бури.

Ранее сообщалось, что на Земле продолжается слабая магнитная буря. Уровень возмущения не превысил уровня G1. Однако ученые не исключают, что магнитная буря может усилиться.