Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16 февраля, 12:42

Политика
Главная / Новости /

Мирошник назвал Зеленского "заворовавшимся нацистом" после его слов о россиянах

Мирошник прокомментировал нецензурное высказывание Зеленского о россиянах

Фото: ТАСС/Zuma

Украинский президент Владимир Зеленский своим нецензурным высказыванием в адрес проживающих в ЕС и США россиян фактически призвал к их дискриминации по национальному признаку. Об этом "Газете.ру" заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

Речь идет словах, которые Зеленский произнес в интервью Politico. Он обратил внимание, что европейцы не вводили санкции против ядерной энергетики России, а также тех россиян, которые живут в европейских странах и Соединенных Штатах.

"Валите в Россию (в этой части украинский лидер использовал нецензурную фразу. – Прим. ред.). Езжайте домой", – сказал Зеленский.

Комментируя этот отрывок, посол в беседе с изданием называл главу киевского режима "заворовавшимся нацистом", который "потерял всяческие ориентиры в международном пространстве". По мнению Мирошника, высказывание украинского лидера является посягательством на ключевые нормы, на которых строится ориентированный на ООН мир.

Посол считает, что в этой ситуации важно проследить за реакцией западных партнеров Зеленского, поскольку именно она сможет показать, поддерживают ли они "четко выраженный, артикулированный нацизм" или все же пытаются учитывать нормы международного права.

По мнению Мирошника, такие заявления, среди прочего, подрывают возможность дипломатического урегулирования конфликта на Украине.

"Вот такого рода заявления, они, бесспорно, являются вызывающими, они направлены на накал эмоциональный и демонстрируют, что Зеленский – это тот персонаж, который игнорирует в принципе любые нормы права, понимая, что ничего за этим не последует, потому что его прикрывают западные спонсоры", – заключил собеседник издания.

Ранее украинский президент призывал американский конгресс ввести новые санкции против России. По его словам, это лучшее время для принятия Sanctioning Russia Act – мера, которая якобы позволит усилить дипломатическое урегулирование конфликта.

Вместе с тем Зеленский поручил Службе безопасности Украины (СБУ), Службе внешней разведки (СВР), полиции, кабмину и Национальному банку страны разработать новый план обороны. Прошлый вариант был принят в 2020 году.

Читайте также


политика

Главное

В чем опасность нового аналога "Оземпика"?

Любая из этих форм медикаментов грубо вмешивается в гормональную систему

Снижение веса происходит за счет того, что тормозится моторика желудочно-кишечного тракта

Читать
закрыть

Что изменится в сроках пересдачи теории для будущих водителей?

Дорабатывается проект о назначении повторного теоретического экзамена для тех, кто не сдал практику

В проекте МВД обозначен предельный срок назначения практического экзамена – 60 дней

Читать
закрыть

Как безопасно передвигаться по улицам во время гололеда?

Для возрастных граждан особенно важно иметь обувь с нескользящей подошвой

В идеале нужно уметь группироваться, прижав к себе руки и ноги

Читать
закрыть

Когда ушедшие зарубежные бренды вернутся в РФ?

Зарубежные бренды вернутся, когда ослабнет политизированное давление в их странах

Крупным международным корпорациям было бы выгодно снова прийти в Россию

Читать
закрыть

Когда нейросети заменят людей на работе?

Сейчас у ИИ есть так называемые "галлюцинации"

Эксперты уверены: предпосылок к тому, что ИИ сможет полностью заменить человека, пока нет

Читать
закрыть

Чем опасна услуга "любви напрокат" на 14 февраля?

Получив услугу, такой человек вновь столкнется с реальностью, где снова останется один

Особенно важно обратить внимание на исполнителя такой услуги

Читать
закрыть

Как изменение утильсбора повлияет на цены автомобилей в РФ?

Эксперты уверены: мера не окажет существенного влияния на российский авторынок

На уже ввезенные и оформленные машины новые правила, скорее всего, не распространят

Читать
закрыть

Нужна ли в России продуктовая карта?

Карту можно будет рассматривать как альтернативу единому пособию

Сумма на карте должна быть привязана к потребительской корзине

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика