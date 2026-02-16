Мирошник назвал Зеленского "заворовавшимся нацистом" после его слов о россиянах

Фото: ТАСС/Zuma

Украинский президент Владимир Зеленский своим нецензурным высказыванием в адрес проживающих в ЕС и США россиян фактически призвал к их дискриминации по национальному признаку. Об этом "Газете.ру" заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

Речь идет словах, которые Зеленский произнес в интервью Politico. Он обратил внимание, что европейцы не вводили санкции против ядерной энергетики России, а также тех россиян, которые живут в европейских странах и Соединенных Штатах.

"Валите в Россию (в этой части украинский лидер использовал нецензурную фразу. – Прим. ред.). Езжайте домой", – сказал Зеленский.

Комментируя этот отрывок, посол в беседе с изданием называл главу киевского режима "заворовавшимся нацистом", который "потерял всяческие ориентиры в международном пространстве". По мнению Мирошника, высказывание украинского лидера является посягательством на ключевые нормы, на которых строится ориентированный на ООН мир.

Посол считает, что в этой ситуации важно проследить за реакцией западных партнеров Зеленского, поскольку именно она сможет показать, поддерживают ли они "четко выраженный, артикулированный нацизм" или все же пытаются учитывать нормы международного права.

По мнению Мирошника, такие заявления, среди прочего, подрывают возможность дипломатического урегулирования конфликта на Украине.

"Вот такого рода заявления, они, бесспорно, являются вызывающими, они направлены на накал эмоциональный и демонстрируют, что Зеленский – это тот персонаж, который игнорирует в принципе любые нормы права, понимая, что ничего за этим не последует, потому что его прикрывают западные спонсоры", – заключил собеседник издания.

Ранее украинский президент призывал американский конгресс ввести новые санкции против России. По его словам, это лучшее время для принятия Sanctioning Russia Act – мера, которая якобы позволит усилить дипломатическое урегулирование конфликта.

Вместе с тем Зеленский поручил Службе безопасности Украины (СБУ), Службе внешней разведки (СВР), полиции, кабмину и Национальному банку страны разработать новый план обороны. Прошлый вариант был принят в 2020 году.