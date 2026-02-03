Форма поиска по сайту

03 февраля, 18:47

Политика

Зеленский поручил разработать новый план обороны Украины

Фото: ТАСС/AP/Sergei Grits

Президент Украины Владимир Зеленский поручил Службе безопасности (СБУ), Службе внешней разведки (СВР), полиции, кабмину и Национальному банку страны разработать новый план обороны. Соответствующий указ размещен на сайте главы государства.

Документ предполагает структуру нового плана обороны Украины, однако сам план не публикуется из-за секретности. Указ также предписывает вышеуказанным ведомствам разработать соответствующие структурные отделы плана, после чего документ вынесут на рассмотрение Совета по нацбезопасности и обороне (СНБО) Украины.

Прошлый вариант был принят в 2020 году. Он признается недействительным.

Ранее СМИ заявили, что украинский конфликт в 2026 году может развиваться по трем сценариям, включая продолжение борьбы, полный крах Киева и экономическую "усталость" России. По версии журналистов, наиболее вероятным развитием ситуации станет дальнейшее затягивание конфликта, который перейдет в фазу "позиционной войны".

Вместе с тем в Верховной раде призвали пересмотреть государственные границы, отказавшись от части Донбасса ради мирного соглашения. В таком случае вопрос границ Донбасса не будет стоять на повестке переговоров, уточняли депутаты.

