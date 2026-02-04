Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

04 февраля, 14:26

Происшествия

Полиция подтвердила, что найденное на юге Кипра тело принадлежит Баумгертнеру

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Обнаруженные на юге Кипра останки мужчины принадлежат пропавшему экс-главе ОАО "Уралкалий" Владиславу Баумгертнеру. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на полицейское управление британской заморской территории Акротири и Декелия.

Территория, где были найдены останки, находится под британской юрисдикцией.

"Тело идентифицировано при помощи анализа ДНК. Оно принадлежит Владиславу Баумгертнеру", – сказал представитель полиции.

При этом информации о причинах смерти мужчины на данный момент нет.

Баумгертнер пропал без вести 7 января, однако власти Кипра начали его поиски 11-го числа. К поисковым работам были привлечены подразделения гражданской обороны, добровольцы, а также выделены вертолет и беспилотники.

Спустя несколько дней, 14 января, на Кипре в районе поисков предпринимателя, где последний раз был зафиксирован сигнал его телефона, было обнаружено тело неопознанного мужчины. Знакомый Баумгертнера тогда подтвердил СМИ, что найденное тело принадлежит бизнесмену. Он также уточнил, что основная версия гибели Баумгертнера – несчастный случай.

Читайте также


происшествияза рубежом

Главное

Какие уловки подготовили мошенники к 14 февраля?

Одной из самых привычных схем для злоумышленников является "доставка"

Еще одна не менее популярная схема – обман с помощью фишинговых сайтов

Читать
закрыть

Возобновится ли диалог между Россией и Европой в ближайшей перспективе?

Эксперты уверены: РФ есть и будет важным международным фактором, ее невозможно игнорировать

Сейчас речь может идти только о начале длительного процесса восстановления отношений

Читать
закрыть

Когда наступит сезон весенней аллергии в 2026 году?

Начало знаменуется зацветанием кустарников, а процесс запускается в конце февраля и марте

Четкий график цветения позволяет заранее подготовиться к грядущему сезону

Читать
закрыть

Почему в РФ призывают запретить продажу мармелада с таурином?

В подобной продукции, которая изначально нацелена на привлечение несовершеннолетних, нет надобности

Все стимулирующие вещества, включая кофеин и таурин, представляют опасность для ребенка

Читать
закрыть

К чему приведет разрешение на регистрацию в апартаментах?

Новое постановление касается именно вариантов гостиничного типа

Эксперты допускают, что спрос на такие апартаменты теперь вырастет

Читать
закрыть

Может ли лихорадка чикунгунья вызвать эпидемию в России?

Эксперты уверены: риск возникновения вспышки лихорадки на территории России маловероятен

Вакцины от вируса на сегодняшний день не существует

Читать
закрыть

Как правильно отдохнуть на весенних каникулах?

Крайне важно ориентироваться на потребности и интересы самого ребенка

Родителям стоит следить за соблюдением режима дня школьника – сна, питания и обязательных прогулок

Читать
закрыть

Какие трендовые способы помогут найти вторую половину?

Для молодежи основной площадкой для построения отношений все еще является виртуальный мир

Однако эксперты советуют искать партнера в "правильных" местах

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика