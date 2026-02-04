Полиция подтвердила, что найденное на юге Кипра тело принадлежит Баумгертнеру

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Обнаруженные на юге Кипра останки мужчины принадлежат пропавшему экс-главе ОАО "Уралкалий" Владиславу Баумгертнеру. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на полицейское управление британской заморской территории Акротири и Декелия.

Территория, где были найдены останки, находится под британской юрисдикцией.

"Тело идентифицировано при помощи анализа ДНК. Оно принадлежит Владиславу Баумгертнеру", – сказал представитель полиции.

При этом информации о причинах смерти мужчины на данный момент нет.

Баумгертнер пропал без вести 7 января, однако власти Кипра начали его поиски 11-го числа. К поисковым работам были привлечены подразделения гражданской обороны, добровольцы, а также выделены вертолет и беспилотники.

Спустя несколько дней, 14 января, на Кипре в районе поисков предпринимателя, где последний раз был зафиксирован сигнал его телефона, было обнаружено тело неопознанного мужчины. Знакомый Баумгертнера тогда подтвердил СМИ, что найденное тело принадлежит бизнесмену. Он также уточнил, что основная версия гибели Баумгертнера – несчастный случай.