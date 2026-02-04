Директор Долиной назвал хайпом интерес СМИ к квартире артистки в Юрмале

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Игорь Захаров

Интерес к квартире народной артистки России Ларисы Долиной в Юрмале носит "хайповый" характер, заявил ТАСС директор певицы Сергей Пудовкин.

Ранее в СМИ появилась информация, что Долина купила квартиру в Юрмале в ипотеку в 2010 году. Как выяснило РИА Новости, ознакомившись с документами, жилье площадью 123,9 квадратного метра находится всего в нескольких метрах от берега Рижского залива.

Как рассказал Пудовкин, квартира была куплена "в счастливое время", когда в Юрмале проводился фестиваль "Новая волна" и многие артисты активно приобретали там жилье. Он уточнил, что квартиру Долина купила более 20 лет назад.

По его мнению, нынешний интерес к этой теме не связан с какими-либо новыми обстоятельствами, а хайп вызван общей популярностью Долиной в настоящее время.

Также Пудовкин пояснил, что из-за санкций артистка лишена возможности решать финансовые и административные вопросы, связанные с содержанием зарубежной недвижимости, в том числе оплату коммунальных услуг, что могло привести к накоплению долга.

Долина стала жертвой мошенников в 2024 году. Она продала свою квартиру в столице, а вырученные деньги передала мошенникам. В результате четверо фигурантов были приговорены к лишению свободы на сроки от 4 до 7 лет.

Во время гражданского судопроизводства артистка оспорила сделку по продаже недвижимости. В результате суд оставил за ней право собственности на квартиру.

Позднее в Верховный суд поступила жалоба. Дело пересмотрели, а инстанция признала право собственности за покупательницей жилья – Полиной Лурье. В конце января прошлого года представительницы певицы передали ей ключи от квартиры.