05 февраля, 12:28

В мире

Пара из Германии станет родителями близнецов в третий раз

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Супружеская пара из немецкого города Фюрт готовится стать родителями близнецов в третий раз. Об этом пишет aif.ru со ссылкой на портал t-online.

В материале говорится, что у четы уже есть 2 сына и 2 дочери. Все они с нетерпением ждут появления еще 2 сестер. Беременность протекает без осложнений.

По словам женщины, зачатие произошло без медицинского вмешательства. При этом врачи утверждают, что ключевую роль в наступлении беременности сыграла генетическая предрасположенность к рождению близнецов.

Такое совпадение считается невероятно редким. По оценкам специалистов, вероятность родить близнецов 3 раза подряд равна 1 из 614 тысяч.

Ранее в Дагестане 41-летняя женщина стала мамой в 10-й раз. Как рассказали в региональном Минздраве, малыш родился в Буйнакской центральной районной больнице с весом 4 800 граммов и ростом 60 сантиметров. У женщины также есть 7 сыновей и 2 дочери.

