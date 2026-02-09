Эксперт Хайцеэр: электронные реестры медсправок для водителей помогут избежать подделок

В России могут разрешить приходить на экзамен по сдаче водительских прав без медицинской справки. Согласно инициативе документ будет доступен в электронном виде. Насколько полезна такая мера, разбиралась Москва 24.

Полная цифровизация?

Процедура допуска к экзаменам на получение водительских прав может измениться: в частности, не потребуется бумажная медицинская справка.

Ранее сообщалось, что процедура вступит в силу 1 марта 2027 года. Медицинские заключения станут храниться в едином федеральном электронном реестре, который будет интегрироваться с ГИБДД. Сейчас, согласно регламенту, для записи на экзамен необходимо лично предоставить паспорт, документ об обучении в автошколе, медицинскую справку установленного образца. Несовершеннолетним также необходимо принести письменное согласие законных представителей.

Ранее МВД России подготовило проект постановления, который официально разрешит предъявлять цифровое водительское удостоверение наравне с бумажным. Таким образом, для подтверждения права управления автомобилем водители смогут использовать двухмерный штрихкод в мессенджере MAX.

Кроме того, ведомство разработало и перечень критериев для оценки работы автошкол. Он основан на результатах сдачи экзаменов выпускниками и данных об аварийности по вине водителей со стажем менее 2 лет. Такая мера позволит будущим ученикам выбрать необходимое учебное заведение.

Защититься от подделок

Фото: РИА Новости/Александр Сухов

Предложение о выдаче медсправки в электронном виде поможет не сомневаться в подлинности документа, отметил в разговоре с Москвой 24 вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр.

"Однако этого нельзя сказать о бумажном варианте, когда сделать сомнительный документ, даже с "семью печатями", потенциально было возможно", – отметил эксперт.





Ян Хайцеэр вице-президент Национального автомобильного союза Это будет работать аналогично с электронным паспортом транспортного контроля, что является своеобразной защитой от подделок и упрощением процессов предъявления документов.

В свою очередь, автоэксперт Андрей Ломанов в разговоре с Москвой 24 отметил, что о реализации такой меры с технической точки зрения беспокоиться не стоит: сбои в системе маловероятны.

"Серверы такого уровня, как правило, не отключаются на недели или месяцы. Сбой может произойти на короткое время, но я не помню подобных случаев", – отметил эксперт.

Он также напомнил о том, что сейчас введен жесткий регламент прохождения медкомиссий на водительское удостоверение. Такую процедуру могут проводить только сертифицированные клиники, которые имеют право передавать данные о конкретном человеке в единую систему.

Говоря о заболеваниях, при которых нельзя получить медсправку для управления автомобилем, эксперт обратил внимание на глазные заболевания, а также психиатрические, начиная от шизофрении, заканчивая эпилепсией.





Андрей Ломанов автоэксперт Медицинская справка может стать не просто бумажным документом, а автоматическим сбором данных о человеке, система проследит информацию, если у водителя был приступ того или иного заболевания (без постановки на учет). Таким образом, мера помогает не допустить до вождения тех, кому нельзя садиться за руль.

Помимо этого, в перечень заболеваний входят органические и бредовые расстройства; расстройства настроения; невротические, а также связанные со стрессом. Кроме того, права не выдаются при расстройстве личности и поведения в зрелом возрасте, при слепоте бинокулярной, умственной отсталости и других.

