МВД подготовило поправки к правилам дорожного движения

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Министерством внутренних дел РФ был подготовлен проект постановления правительства, в котором предусмотрены поправки в правила дорожного движения. Соответствующий документ опубликован на федеральном портале проектов нормативно-правовых.

В частности, проект предусматривает разрешение предъявлять цифровое водительское удостоверение наравне с обычным. Таким образом, водители смогут использовать двухмерный штрихкод в мессенджере MAX для предъявления водительского удостоверения и СТС.

"Предлагаемые изменения направлены на упрощение процедуры подтверждения права управления транспортным средством, а также цифровизацию системы безопасности дорожного движения", – сказано в документе.

Сейчас проект постановления правительства проходит процедуры общественного обсуждения.

Ранее глава Союза пассажиров России Кирилл Янков предложил обязать россиян повторно сдавать экзамены на знание ПДД в случае продления водительского удостоверения. По его словам, это должно коснуться тех, у кого было много штрафов. При этом, считает он, сдавать следует только теоретическую часть.

