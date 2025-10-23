В РФ предложили обязать продлевающих права повторно сдавать экзамен в ГАИ

Фото: Москва 24

Россиян стоит обязать повторно проходить экзамены на знание правил дорожного движения в случае продления водительского удостоверения. Об этом сообщает издание "Абзац" со ссылкой на слова главы Союза пассажиров России, члена Общественного совета при Минтрансе Кирилла Янкова.

По его словам, повторный экзамен следует сдавать тем, у кого было много штрафов. Его стоило бы ограничить только теоретической частью, считает он.

"Смысла в повторной сдаче практической части нет", – прокомментировал Янков.

Если такая идея будет реализована, то в ней необходимо исключить возможность коррупционной составляющей, добавил эксперт.

Ранее в Совете по правам человека при президенте России предложили прекратить выдачу автомобильных номеров без триколора. В стране есть два ГОСТа, поэтому необходимо урегулировать подход к этому вопросу и разработать единый стандарт, чтобы не было отклонений и других трактовок.

