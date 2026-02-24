Захарова заявила, что СВО была обоснована "нацистским мракобесием" Киева

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Спецоперация на Украине началась своевременно и была обоснована непрекращающимся сползанием Киева и подконтрольных ему территорий в "нацистское мракобесие". Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой по случаю четвертой годовщины начала СВО.

Она подчеркнула, что спецоперация нацелена на устранение угроз, проецируемых Киевом. Все действия Москвы осуществляются в строгом соответствии со статьей 51 Устава ООН, регламентирующей право на индивидуальную и коллективную самооборону.

Захарова заявила, что по итогам госпереворота 2014 года захватившие власть в Киеве национал-радикалы с молчаливого одобрения Запада насильственно насаждают народу Украины собственные порядки, которые основаны на идеологии агрессивного национализма и построения этнократичного государства.

"Тех, кто не принял диктатуру "победителей майдана" и не стал предавать родную историю, культуру, предков, русский язык, православную веру – а это миллионы мирных жителей Донбасса и Новороссии – подвергли множественным репрессиям. Против них киевский режим развязал настоящую войну на уничтожение", – добавила она.

По словам дипломата, к 2022 году число жертв конфликта в Донбассе среди его населения превысило 13,5 тысячи человек, десятки тысяч людей потеряли кров. Кроме того, была развернута масштабная антироссийская пропагандистская кампания. В свою очередь, международные структуры игнорировали преступления украинских неонацистов, которым был дан "карт-бланш" на любые деяния.

Милитаризация Украины и военное освоение Западом ее территории как театра боевых действий против России, а также безудержное расширение НАТО привели к глубокому кризису безопасности в Европе.

"Россия пыталась достучаться до Вашингтона и Брюсселя. Предостерегала от поощрения стремления Киева к членству в Альянсе, от накачки Украины вооружениями, пестования милитаристских, нацистско-русофобских настроений "майданного" режима. Долго и настойчиво разъясняла, где и почему проходят наши "красные линии", – указала Захарова.

Однако все претензии и предложения российской стороны были проигнорированы.

Отдельную обеспокоенность в Москве вызвало заявление президента Украины Владимира Зеленского, прозвучавшее на Мюнхенской конференции по безопасности в феврале 2022 года, о претензиях Киева на обладание ядерным оружием. Таким образом, по словам Захаровой, были разрушены три главные основы государственности Украины – нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус, которые изначально обеспечили ее международное признание.

"СВО вскрыла планы ведомого англосаксами западного лагеря навязать международному сообществу некий "миропорядок, основанный на правилах", единственной целью которого является обеспечение и поддержание гегемонии Запада. Законные интересы безопасности России и союзников нашей страны мешали этому", – отметила представитель МИД.

Дипломат добавила, что Россия активно ведет диалог со всеми заинтересованными партнерами о создании системы равной и неделимой евразийской безопасности. Этому будет способствовать и разрешение украинского кризиса с учетом законных интересов Москвы. Вместе с тем прочный, справедливый и устойчивый мир возможен только на основе устранения первопричин конфликта, заключила Захарова.

В Женеве 17 и 18 февраля прошли трехсторонние переговоры с участием представителей России, Украины и США. Российскую делегацию на этих встречах возглавлял помощник президента Владимир Мединский.

По завершении второго дня дискуссий он охарактеризовал их как сложные, но конструктивные, и сообщил о планах проведения следующего раунда в ближайшем будущем. По информации СМИ, он может состояться в Женеве 26 февраля.