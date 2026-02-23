Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Некоторые страны Запада, в том числе Британия, Германия и Франция, пытаются дискредитировать и сорвать переговоры по урегулированию конфликта на Украине. Об этом в интервью ТАСС сообщил экс-премьер Украины Николай Азаров (занимал пост в 2010–2014 годах. – Прим. ред.).

По его словам, для срыва переговорного процесса западные страны высказывают идеи о размещении на украинской территории войск "коалиции желающих", а также о восстановлении Украины.

При этом Азаров отметил, что никто не выделит средства на восстановление Украины.

"Сейчас киевский режим активно финансируется только на военные цели", – подчеркнул экс-премьер Украины.

17–18 февраля в Женеве состоялись трехсторонние переговоры с участием представителей России, Украины и США. Российскую делегацию на этих встречах возглавлял помощник российского президента Владимир Мединский.

По завершении второго дня дискуссий Мединский охарактеризовал переговоры как сложные, но конструктивные. Он также сообщил о планах проведения следующего раунда в ближайшем будущем.

