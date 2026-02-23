Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

23 февраля, 10:14

Политика
Главная / Новости /

Азаров: Великобритания, Германия и Франция пытаются сорвать мирные переговоры

Экс-премьер Украины обвинил три страны в срыве переговоров

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Некоторые страны Запада, в том числе Британия, Германия и Франция, пытаются дискредитировать и сорвать переговоры по урегулированию конфликта на Украине. Об этом в интервью ТАСС сообщил экс-премьер Украины Николай Азаров (занимал пост в 2010–2014 годах. – Прим. ред.).

По его словам, для срыва переговорного процесса западные страны высказывают идеи о размещении на украинской территории войск "коалиции желающих", а также о восстановлении Украины.

При этом Азаров отметил, что никто не выделит средства на восстановление Украины.

"Сейчас киевский режим активно финансируется только на военные цели", – подчеркнул экс-премьер Украины.

1718 февраля в Женеве состоялись трехсторонние переговоры с участием представителей России, Украины и США. Российскую делегацию на этих встречах возглавлял помощник российского президента Владимир Мединский.

По завершении второго дня дискуссий Мединский охарактеризовал переговоры как сложные, но конструктивные. Он также сообщил о планах проведения следующего раунда в ближайшем будущем.

Читайте также


Сюжет: Переговоры по Украине
политика

Главное

Как подготовить организм к Великому посту?

Подготовку нужно начинать за несколько дней

Сначала важно скорректировать питьевой режим

Читать
закрыть

Чего ожидать от курса доллара в 2026 году?

Курс доллара США может составить чуть меньше 90 рублей к концу года

Усиление санкционного давления способно негативно повлиять на рубль

Читать
закрыть

Что будет с ценами на технику в РФ весной 2026 года?

Ноутбуки и смартфоны могут подорожать

Больше других поднимутся в цене девайсы с увеличенным объемом памяти

Читать
закрыть

К чему приведет введение акцизов на фастфуд и сладости в РФ?

Необходимость таких мер объяснили критической ситуацией с пищевым поведением россиян

Однако эксперты уверены: это может разогнать инфляцию на все продукты

Читать
закрыть

К чему приведет онлайн-взыскание долгов за ЖКУ?

Мера направлена на цифровизацию уже действующей процедуры

Получится автоматизировать электронную подачу документов в суд при возникновении задолженности

Читать
закрыть

Как желание побыть наедине с собой влияет на отношения в паре?

Ситуации, когда пары могут проводить время вместе 24/7, являются скорее редкостью

Усталость от партнера и желание побыть одному – не признак того, что его разлюбили, а "психологическая гигиена"

Читать
закрыть

Как переговоры в Женеве изменят ход конфликта на Украине?

Эксперты уверены: стороны договорились о следующем раунде, значит, процесс идет позитивно

Предположительно, наибольшие достижения были достигнуты на военно-техническом треке

Читать
закрыть

Побьет ли циклон "Валли" рекорд по осадкам в Москве?

За три часа снегопада сугробы в столице прибавили 6–7 сантиметров

Высота снежного покрова приблизится к экстремальным значениям, но вряд ли их превзойдет

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика