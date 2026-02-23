Российские самолеты доставили гумпомощь пострадавшему от циклона Мадагаскару

Фото: МАХ/"МЧС России"

Два самолета Ил-76 МЧС России доставили на Мадагаскар 60 тонн гуманитарной помощи. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным МЧС, груз был передан в Антананариву. Российские спасатели доставили продукты питания региону, пострадавшему от тропического циклона "Гезани".

Мощный тропический циклон "Гезани" обрушился на восточное побережье Мадагаскара 11 февраля. Как сообщало коммюнике Национального бюро управления рисками катастроф страны, сильнее всего пострадал порт Туамасина.

Кроме того, в городе уничтожены жилые дома, сорваны крыши многих зданий, вырваны с корнем деревья. Из 900 домов в квартале Ампаналана уцелели единицы.