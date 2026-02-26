Экс-участница "Дома-2" Реутова вернется в Россию после лечения в Таиланде

Фото: телеграм-канал Baza

Потерявшая память экс-участница шоу "Минута славы" и "Дом-2" Юлия Реутова вернется в Россию после лечения в тайской клинике. Об этом сообщил волонтер Нурлан Багиров, который первым обнаружил россиянку и привлек внимание к этой истории.

Он сообщил, что российские волонтеры в Паттайе отвезли Реутову в клинику на лечение.

"Лечение идет штатно. Решение о возвращении домой достигнуто. Место дальнейшей реабилитации после возвращения домой определено", – написал волонтер на своей странице в социальной сети.

Ранее в СМИ распространилось видео, на котором 32-летняя Реутова выходит из помещения в Паттайе, взяв с собой переноску для животных. Журналисты отмечали, что девушка, некогда работавшая цирковой артисткой, выглядит неопрятно – не стрижет ногти и пренебрегает гигиеной.

Врач Андрей Звонков предположил, что причиной плачевного состояния Реутовой может быть травма или употребление запрещенных веществ.