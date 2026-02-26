Собянин: отражена атака еще четырех БПЛА, летевших к Москве

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

На подлете к Москве ликвидировано еще четыре вражеских беспилотника. Об этом сообщил в мессенджере MAX Сергей Собянин.

Специалисты экстренных служб продолжают работать на месте падения обломков. Общее количество сбитых дронов выросло до 23.

Атака на Москву произошла в четверг, 26 февраля. В связи с угрозой временно приостанавливали работу аэропорты Внуково, Домодедово, Жуковский и Шереметьево.

Позже ограничения сняли и воздушное сообщение восстановили, однако позднее меры вновь временно вводились в Шереметьево.