26 февраля, 22:52Мэр Москвы
Собянин: отражена атака еще четырех БПЛА, летевших к Москве
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
На подлете к Москве ликвидировано еще четыре вражеских беспилотника. Об этом сообщил в мессенджере MAX Сергей Собянин.
Специалисты экстренных служб продолжают работать на месте падения обломков. Общее количество сбитых дронов выросло до 23.
Атака на Москву произошла в четверг, 26 февраля. В связи с угрозой временно приостанавливали работу аэропорты Внуково, Домодедово, Жуковский и Шереметьево.
Позже ограничения сняли и воздушное сообщение восстановили, однако позднее меры вновь временно вводились в Шереметьево.