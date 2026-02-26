Средства ПВО перехватили ночью 17 украинских беспилотников над регионами РФ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Минувшей ночью средства ПВО перехватили и уничтожили 17 украинских беспилотников самолетного типа над российскими регионами. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что 7 дронов сбили в Брянской области, 4 – в Тульской, 2 – в Калужской, а также по 1 БПЛА – в Белгородской, Воронежской областях и над акваториями Черного и Азовского морей.

Ранее украинские войска ударили по химзаводу ПАО "Дорогобуж" в Дорогобужском районе Смоленской области. Для этого были применены не менее 30 дронов, которые оказались снаряжены взрывчатыми устройствами.

В результате погибли 7 человек, не менее 10 получили ранения. Помимо этого, были повреждены элементы инфраструктуры завода, пожарная часть и машина для ликвидации возгораний. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о теракте.