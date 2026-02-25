Дело о теракте возбуждено после атаки ВСУ на химзавод в Смоленской области

Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина

Уголовное дело о теракте возбуждено после украинской атаки на химзавод в Смоленской области. Об этом сообщила пресс-служба ГСУ СК России.

Следователи выявляют представителей Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые причастны к совершению данного преступления.

ВСУ нанесли удар по химзаводу ПАО "Дорогобуж" в Дорогобужском районе Смоленской области 25 февраля. Для этого Киев использовал не менее 30 БПЛА, которые были снаряжены взрывчатками. В результате детонации погибли 7 человек, не менее 10 получили ранения.

Всех пострадавших госпитализировали. Помимо этого, повреждены элементы инфраструктуры завода, пожарная часть и машина для ликвидации возгораний. Губернатор региона Василий Анохин добавил, что после ЧП все школы в Смоленской области переведены на дистанционный режим обучения. Занятия в детских садах отменили.

