26 февраля, 23:09Мэр Москвы
Собянин: сбит еще один вражеский БПЛА, летевший к Москве
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Сбит еще один БПЛА, летевший в сторону Москвы. Об этом сообщил в мессенджере MAX Сергей Собянин.
На месте работают сотрудники экстренных служб. Общее количество дронов увеличилось до 24.
В четверг, 26 февраля, на Москву была совершена атака беспилотников. Против столицы направили 19 дронов, все они были уничтожены. Позднее мэр столицы сообщил об атаке еще четырех БПЛА.
Из-за угрозы временно приостанавливали работу аэропортов Внуково, Домодедово, Жуковский и Шереметьево. Ограничения позже сняли, и авиасообщение восстановилось, хотя позднее меры вновь вводились в Шереметьево.