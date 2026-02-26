Собянин: сбит еще один вражеский БПЛА, летевший к Москве

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Сбит еще один БПЛА, летевший в сторону Москвы. Об этом сообщил в мессенджере MAX Сергей Собянин.

На месте работают сотрудники экстренных служб. Общее количество дронов увеличилось до 24.

В четверг, 26 февраля, на Москву была совершена атака беспилотников. Против столицы направили 19 дронов, все они были уничтожены. Позднее мэр столицы сообщил об атаке еще четырех БПЛА.

Из-за угрозы временно приостанавливали работу аэропортов Внуково, Домодедово, Жуковский и Шереметьево. Ограничения позже сняли, и авиасообщение восстановилось, хотя позднее меры вновь вводились в Шереметьево.