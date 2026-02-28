Умер американский писатель-фантаст Дэн Симмонс

Фото: depositphotos/badboydt7

Американский писатель-фантаст Дэн Симмонс умер в возрасте 77 лет. Об этом сообщил его коллега Дэвид Моррелл на своей странице в соцсети X.

Симмонс умер 21 февраля на фоне осложнений из-за инсульта. Автор ушел из жизни в присутствии супруги и дочери. Тело писателя планируют кремировать.

Симмонс родился в небольшом американском городке Пеория в 1948 году. Он получил степень бакалавра по специальности английская литература, а на последнем курсе был награжден национальной премией общества "Фи Бета Гамма" за достижения в беллетристике, журналистике и искусстве.

За свою творческую карьеру Симмонс написал около 30 произведений. Самыми известными его работами стали книжный цикл "Песни Гипериона" и исторический роман "Террор", по которому позже вышел одноименный сериал. Писатель также был награжден несколькими литературными премиями, в том числе "Локус" и "Хьюго".