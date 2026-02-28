Трамп сообщил, что симпатизирует Лукашенко

Фото: depositphotos/palinchak

Президент США Дональд Трамп сообщил о своей симпатии к белорусскому лидеру Александру Лукашенко. Об этом он рассказал во время общения с журналистами.

"С Белоруссией у нас очень хорошие отношения, и мне очень нравится их лидер", – цитирует Трампа РИА Новости.

Глава Белого дома добавил, что уважение между Вашингтоном и Минском взаимно.

Ранее Лукашенко подписал от имени Белоруссии документ о присоединении страны к "Совету мира" и принятии обязательств в соответствии с его уставом. Процедура была выполнена в полном соответствии с порядком, определенным в письме Трампа.

Лукашенко отмечал, что Трамп может войти в историю как самый миролюбивый американский президент, если с его помощью будет завершен конфликт на Украине.