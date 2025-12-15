Форма поиска по сайту

15 декабря, 12:59

Политика

Лукашенко передал подарки Трампу и его супруге через спецпосланника

Фото: kremlin.ru

Белорусский лидер Александр Лукашенко передал через спецпосланника США в Белоруссии Джона Коула подарки американскому лидеру Дональду Трампу и его супруге Мелании. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на телеканал "Беларусь 1".

Супруге лидера США Лукашенко подарил ювелирное украшение с белорусскими мотивами, а главе Белого дома – христианскую икону, посвященную святителю Николаю. Помимо этого, политик потребовал передать американской стороне напитки, не раскрыв их название.

Кроме того, белорусский лидер пообщался со спецпосланником США и его женой, журналисткой Гретой Конвей Ван Састерен, которой Лукашенко дал интервью и пригласил вновь в республику. Во время беседы глава Белоруссии указал на необходимость восстановления отношений между Минском и Вашингтоном. По его словам, во многом это зависит от роли Коула.

Лукашенко встретился с американской делегацией во главе с Коулом в пятницу, 12 декабря. Переговоры прошли в закрытом формате во Дворце Независимости.

После США сняли санкции с компании "Беларуськалий", против которой были введены ограничения еще в 2021 году. По словам спецпосланника США в Белоруссии, Минск и Вашингтон будут продолжать обсуждать отмену дальнейших ограничений.

политиказа рубежом

