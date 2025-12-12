Лукашенко встретился с американской делегацией в Минске

Фото: телеграм-канал "Пул Первого"

Белорусский лидер Александр Лукашенко встретился с американской делегацией во главе со спецпосланником США по Белоруссии Джоном Коулом в пятницу, 12 декабря, сообщил телеграм-канал "Пул Первого".

Уточняется, что встреча традиционно прошла в закрытом формате. Переговоры стартовали во Дворце Независимости и будут продолжены на следующий день.

В октябре Лукашенко заявил, что Минск готов заключить большую сделку с Вашингтоном. Президент отмечал, что политика по возобновлению отношений двух государств должна строиться на интересах Белоруссии, которая, в свою очередь, будет ждать предложений.

Также белорусский лидер отмечал, что готов наладить диалог с западными странами, "протянув" им руку. По его мнению, в формирующемся мировом порядке основную роль должен сыграть Евросоюз.