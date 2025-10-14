Лукашенко заявил о готовности заключить большую сделку с США

Фото: president.gov.by

Белоруссия готова заключить большую сделку с США, заявил глава республики Александр Лукашенко в ходе совещания по вопросам глобальной международной обстановки и развитию белорусско-американских отношений.

По его словам, Белоруссия будет ждать предложений.

"На одной чаше весов их вопросы, просьбы и требования, на другой чаше весов – наши вопросы и требования", – приводит слова Лукашенко БелТА.

Как отметил президент, политика по возобновлению отношений двух государств должна строиться на интересах Белоруссии.

В середине августа между лидером США Дональдом Трампом и Лукашенко состоялся телефонный разговор, в ходе которого они поговорили про освобождение 1,3 тысячи заключенных. Помимо этого, главы государств обсудили региональные вопросы, обстановку в горячих точках, а также темы, связанные с двусторонним сотрудничеством.

Кроме того, Лукашенко пригласил Трампа посетить республику вместе с семьей. Его приглашение было принято.

Позже глава Белоруссии по просьбе американского коллеги и других лидеров помиловал 14 иностранцев. Решение было принято в качестве жеста доброй воли на основании принципа гуманности. Из осужденных 6 иностранцев были гражданами Литвы, по 2 – гражданами Латвии, Польши и Германии, а по 1 – Франции и Великобритании.