T24: взрыв прогремел на нефтезаводе в турецком Измите

29 января, 23:42Происшествия
Фото: depositphotos/flogeljiri
Мощный взрыв прогремел на нефтеперерабатывающем заводе в турецком Измите. Район инцидента оцепили правоохранители и аварийные бригады, сообщило издание T24.
Предварительно установлено, что на предприятии взорвался бензиновый резервуар. Погибших и пострадавших пока не выявили. Пожарные уже ликвидировали возгорание на заводе, сотрудники полиции устанавливают причины взрыва.
Ранее мощный взрыв с последующим возгоранием произошли на заводе Otowil в аргентинском Буэнос-Айресе. После взрыва огонь перекинулся на другие здания предприятия. Из-за этого в ближайших 15 кварталах несколько домов остались без электричества.
Незадолго до этого еще несколько взрывов и продолжительная стрельба произошли около международного аэропорта столицы Нигера Ниамея. Последствия случившегося устанавливаются.
Взрыв и пожар произошли на фабрике в Буэнос-Айресе