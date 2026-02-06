Форма поиска по сайту

В ОП предложили ограничить количество алкомаркетов в России

Фото: depositphotos/Sonar

Количество магазинов, торгующих алкоголем, в муниципальных районах России нуждается в регулировании. Об этом в интервью РИА Новости заявил заместитель секретаря Общественной палаты (ОП) РФ Владислав Гриб.

По его словам, в стране необходимо установить ограничения на количество точек продажи алкоголя как в рамках целых муниципальных районов, так и в отдельных населенных пунктах.

Гриб обратил внимание на ситуацию в малых поселках и селах, где торговая инфраструктура зачастую ограничивается аптекой, продовольственным магазином и несколькими алкомаркетами.

Чиновник подчеркнул, что вопрос количества алкогольных и продуктовых магазинов должен находиться под контролем и согласованием местных властей каждого муниципального образования.

Ранее замглавы фракции ЛДПР Сергей Леонов предложил ввести запрет на продажу алкоголя возле касс в магазинах. Соответствующее обращение было направлено в Минпромторг РФ.

По мнению депутата, наличие визуального эффекта стимулирует граждан к импульсивной покупке спиртных напитков. При этом на тяжело зависимых от алкоголя этот эффект оказывается еще сильнее.

