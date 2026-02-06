В ГД поддержали введение цифровой маркировки для вейпов

Фото: depositphotos/librakv

Лицензирование торговли и обязательная маркировка вейпов являются ключевыми мерами для защиты здоровья граждан. Об этом в интервью РИА Новости заявил зампред комитета Госдумы по молодежной политике Александр Толмачев.

По его словам, основная опасность исходит не от легальной продажи взрослым, а от незаконного оборота контрафактной продукции и продажи несовершеннолетним. Он добавил, что маркировка позволит вести учет и контролировать рынок.

Толмачев напомнил, что в России уже действует запрет на продажу вейпов детям, а новые меры – лицензирование и маркировка – призваны легализовать рынок и усилить контроль над ним.

Инициативу также поддержала глава Роспотребнадзора Анна Попова, отметившая, что маркировка – действенный инструмент против нелегальной продукции.

Ранее член комитета Госдумы по охране здоровья Юлия Дрожжина заявила, что запрет продажи вейпов и табака на остановках общественного транспорта снизит риск пассивного курения и уменьшит импульсивные покупки. Она отметила, что это ограничение является важной частью комплекса мер, направленных на снижение потребления никотинсодержащих продуктов и создание комфортной городской среды для некурящих.