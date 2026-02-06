Запорожская область частично обесточена

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Временное отключение электричества произошло в нескольких муниципалитетах Запорожской области, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своем телеграм-канале.

Проблемы с электроснабжением зафиксированы в Акимовском, Куйбышевском, Токмакском, Васильевском, Приморском и Приазовском муниципальных округах, а также в частях районов городских округов Мелитополь и Бердянск.

"Специалисты работают над устранением аварийной ситуации и уточнением причин отключения", – указал Балицкий.

Ранее глава региона сообщил, что ВСУ начали обстреливать город спутник Запорожской АЭС Энергодар из артиллерии.Он уточнил, что информации о пострадавших пока не поступало. При этом в городе сохраняется опасность повторных ударов.

Неполадки с подачей электроэнергии в регионе также фиксировались в январе. Тогда без света остался 31 населенный пункт. Кроме того, из-за сбоя на подстанции в Запорожской области электричества не было еще в 25 населенных пунктах Великолепетихского, Генического и Горностаевского округов Херсонской области. Позже аварийные бригады восстановили подачу электричества.

