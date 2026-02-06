Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

06 февраля, 19:31

Происшествия

Запорожская область частично обесточена

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Временное отключение электричества произошло в нескольких муниципалитетах Запорожской области, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своем телеграм-канале.

Проблемы с электроснабжением зафиксированы в Акимовском, Куйбышевском, Токмакском, Васильевском, Приморском и Приазовском муниципальных округах, а также в частях районов городских округов Мелитополь и Бердянск.

"Специалисты работают над устранением аварийной ситуации и уточнением причин отключения", – указал Балицкий.

Ранее глава региона сообщил, что ВСУ начали обстреливать город спутник Запорожской АЭС Энергодар из артиллерии.Он уточнил, что информации о пострадавших пока не поступало. При этом в городе сохраняется опасность повторных ударов.

Неполадки с подачей электроэнергии в регионе также фиксировались в январе. Тогда без света остался 31 населенный пункт. Кроме того, из-за сбоя на подстанции в Запорожской области электричества не было еще в 25 населенных пунктах Великолепетихского, Генического и Горностаевского округов Херсонской области. Позже аварийные бригады восстановили подачу электричества.

Читайте также


происшествиярегионы

Главное

Чем обусловлен тренд на посещение бань у зумеров?

Спрос растет благодаря воссозданию атмосферы настоящей деревенской бани, которая помогает расслабиться

Популярность бань объясняется и трендом на здоровый образ жизни

Читать
закрыть

Что будет с ценами на овощи в 2026 году?

Сезонного уменьшения стоимости овощей традиционно стоит ждать ближе к лету

В долгосрочном плане цены будут продолжать общую тенденцию к росту из-за инфляции

Читать
закрыть

Существуют ли "критические дни" у мужчин?

Синдром мужской раздражительности возникает из-за недостаточной выработки тестостерона

Эта проблема сказывается на психологическом состоянии, делая мужчину эмоционально более уязвимым

Читать
закрыть

Как устроить себе отдых на Мальдивах по привлекательной цене?

Авиакомпании предлагают доступные перелеты в невысокий сезон и межсезонье

Можно жить не в люксовом отеле, а в туристическом жилье типа гестхауса

Читать
закрыть

Почему частая смена работы становится трендом?

Многие быстро теряют интерес к должности, называют атмосферу "токсичной"

Нередко соискатели выбирают вакансии спонтанно

Читать
закрыть

Какие уловки подготовили мошенники к 14 февраля?

Одной из самых привычных схем для злоумышленников является "доставка"

Еще одна не менее популярная схема – обман с помощью фишинговых сайтов

Читать
закрыть

Возобновится ли диалог между Россией и Европой в ближайшей перспективе?

Эксперты уверены: РФ есть и будет важным международным фактором, ее невозможно игнорировать

Сейчас речь может идти только о начале длительного процесса восстановления отношений

Читать
закрыть

Когда наступит сезон весенней аллергии в 2026 году?

Начало знаменуется зацветанием кустарников, а процесс запускается в конце февраля и марте

Четкий график цветения позволяет заранее подготовиться к грядущему сезону

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика