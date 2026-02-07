Рейс Azur Air вылетит из Пхукета в Москву 8 февраля

Фото: depositphotos/Shebeko

Задерживаемый рейс Azur Air сообщением Пхукет–Москва вылетит 8 февраля, в 09:00 по московскому времени, сообщает ТАСС со ссылкой на аэрогавань тайского острова.

Изначально рейс ZF2902 должен был отправиться еще в 09:45 7 февраля, но затем его перенесли на 18:00. По данным российского генкосульства, никто из россиян не обращался к дипломатам за помощью.

Кроме того, Azur Air была вынуждена скорректировать расписание своих рейсов на Пхукет и из него из-за задержки нескольких самолетов по техническим причинам. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.

"Представители авиакомпании работают с пассажирами. Всем пассажирам предоставляются услуги в соответствии с Федеральными авиационными правилами", – отметили в компании.

