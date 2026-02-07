Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07 февраля, 19:32

Транспорт

Рейс Azur Air вылетит из Пхукета в Москву 8 февраля

Фото: depositphotos/Shebeko

Задерживаемый рейс Azur Air сообщением Пхукет–Москва вылетит 8 февраля, в 09:00 по московскому времени, сообщает ТАСС со ссылкой на аэрогавань тайского острова.

Изначально рейс ZF2902 должен был отправиться еще в 09:45 7 февраля, но затем его перенесли на 18:00. По данным российского генкосульства, никто из россиян не обращался к дипломатам за помощью.

Кроме того, Azur Air была вынуждена скорректировать расписание своих рейсов на Пхукет и из него из-за задержки нескольких самолетов по техническим причинам. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.

"Представители авиакомпании работают с пассажирами. Всем пассажирам предоставляются услуги в соответствии с Федеральными авиационными правилами", – отметили в компании.

Ранее самолет рейса Дубай – Москва совершил незапланированную посадку в Баку. Причиной стал нетрезвый дебошир. Мужчина оскорблял людей, провоцировал конфликты и не реагировал на замечания. Капитан воздушного судна распорядился применить средства сдерживания. После посадки нарушителя передали сотрудникам полиции.

Читайте также


транспорт

Главное

Чем обусловлен тренд на посещение бань у зумеров?

Спрос растет благодаря воссозданию атмосферы настоящей деревенской бани, которая помогает расслабиться

Популярность бань объясняется и трендом на здоровый образ жизни

Читать
закрыть

Что будет с ценами на овощи в 2026 году?

Сезонного уменьшения стоимости овощей традиционно стоит ждать ближе к лету

В долгосрочном плане цены будут продолжать общую тенденцию к росту из-за инфляции

Читать
закрыть

Существуют ли "критические дни" у мужчин?

Синдром мужской раздражительности возникает из-за недостаточной выработки тестостерона

Эта проблема сказывается на психологическом состоянии, делая мужчину эмоционально более уязвимым

Читать
закрыть

Как устроить себе отдых на Мальдивах по привлекательной цене?

Авиакомпании предлагают доступные перелеты в невысокий сезон и межсезонье

Можно жить не в люксовом отеле, а в туристическом жилье типа гестхауса

Читать
закрыть

Почему частая смена работы становится трендом?

Многие быстро теряют интерес к должности, называют атмосферу "токсичной"

Нередко соискатели выбирают вакансии спонтанно

Читать
закрыть

Какие уловки подготовили мошенники к 14 февраля?

Одной из самых привычных схем для злоумышленников является "доставка"

Еще одна не менее популярная схема – обман с помощью фишинговых сайтов

Читать
закрыть

Возобновится ли диалог между Россией и Европой в ближайшей перспективе?

Эксперты уверены: РФ есть и будет важным международным фактором, ее невозможно игнорировать

Сейчас речь может идти только о начале длительного процесса восстановления отношений

Читать
закрыть

Когда наступит сезон весенней аллергии в 2026 году?

Начало знаменуется зацветанием кустарников, а процесс запускается в конце февраля и марте

Четкий график цветения позволяет заранее подготовиться к грядущему сезону

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика