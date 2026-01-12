Форма поиска по сайту

12 января, 07:21

Транспорт

Внуково сообщил о задержке свыше 200 единиц багажа двух авиакомпаний

Фото: depositphotos/Chalabala

Более 200 единиц багажа не попали на рейсы Utair и AJet из-за сбоя при погрузке. Об этом сообщила пресс-служба московского аэропорта Внуково.

Согласно информации авиагавани, на рейсе UT-716 компании Utair, прибывшем 11 января, отсутствовало 143 единицы багажа. На рейсе VF 275 турецкой AJet, прилет которого состоялся 12 января, не было загружено 87 единиц. В обоих случаях проблему допустили в аэропортах отправления.

В столичной воздушной гавани предупредили пассажиров, что им теперь предстоит обращаться в службы своих авиакомпаний для розыска вещей и оформления компенсаций.

Ранее в Шереметьево приняли решение о доставке задержанного из-за непогоды багажа пассажирам на дом. При этом услуга распространилась на граждан, в чьем багаже нет предметов первой необходимости и товаров, требующих таможенного декларирования.

По информации на 11 января более половины багажа уже доставлено владельцам.

